Alles voor de Cats: Emma Meesseman volgt waarschijnlijk voorbeeld van Julie Allemand en past voor WNBA: “Ik beslis binnenkort”

Het EK vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 25 juni en in Slovenië (Ljubljana) en Israël (Tel Aviv). Het WNBA-seizoen vat op 19 mei aan. Julie Allemand, die in 2021 voor Indiana Fever uitkwam en vorig jaar bij Chicago Sky en met Emma Meesseman als ploegmaat, bedankt voor een derde WNBA-campagne en kiest vol voor de Belgian Cats. De Cats zijn op het komende EK podium-kandidaat maar moeten vooral bij de top zes eindigen om zich te kwalificeren voor het olympisch kwalificatietoernooi van februari 2024. De Olympische Spelen van 2024 in Parijs is de grote ambitie van de Belgian Cats en in het bijzonder van het duo Allemand/Meesseman. Allemand ligt nog twee seizoenen onder contract bij Chicago Sky. In Europa is ze aan de slag bij ASVEL Lyon. Bij de club van voorzitter en ex-NBA ster Tony Parker volgt nog een zwaar programma. De Franse club is favoriet voor de titel en is top kandidaat voor het winnen van de EuroCup Women. De campagne in de Franse LFB zal pas half mei, als Lyon de titelfinale bereikt, ten vroegste eindigen.

Emma Meesseman , van 2013 tot 2020 bij Washington Mystics (WNBA kampioen en MVP van de finale in 2019, red.) aan de slag en vorig jaar bij Chicago Sky, volgt waarschijnlijk haar voorbeeld. “Ik moet nog met de Amerikanen praten en neem eerstdaags een beslissing”, zei Emma Meesseman vorige week na de kwalificatie met de Cats voor het EK in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje. Emma Meesseman is free agent en de volgens de “rumors” in de VS zou Meesseman enerzijds dit seizoen niet naar de WNBA trekken en anderzijds opnieuw een contract tekenen bij haar “oude liefde” Washington Mystics. Een verbintenis die volgend jaar zou ingaan. Ann Wauters keert wel terug naar Amerika. “Ik vertrek op 23 april naar Chicago en voor een tweede campagne als assistent-coach. We gaan het WNBA-kamp met de sportieve staff voorbereiden. Ja, met bijna een volledige nieuwe selectie. Dat is voor mij als assistent alvast een nieuwe challenge om naar uit te kijken”, aldus Ann Wauters. Chicago Sky, met Ann Wauters waarschijnlijk dus al enige Belgische, opent op 19 mei het WNBA-seizoen met een verplaatsing naar Minnesota Lynx.