Club Brugge-fans die supporter Manchester City voor dood achterlaten kennen hun straf

GENT

Volledig herstellen, zal Manchester Cityfan Guido De Pauw (65) nooit meer doen. De Pauw werd slachtoffer van zwaar geweld op een snelwegparking in Drongen nadat een discussie over een sjaal volledig uit de hand liep. De vijf betrokken Clubfans kenden donderdag hun straf. Dochter Joke is blij met de afloop van de zaak. “Het is allemaal correct verlopen. We hopen dat we het nu achter ons kunnen laten.”