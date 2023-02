“Perfecte spits” Erling Haaland reageert met grapje op kritiek, maar Thierry Henry legt haarfijn uit hoe de Noor Manchester City (soms) tegenwerkt

Hij scoorde dit seizoen al 32 keer in 30 optredens… en toch krijgt Erling Haaland kritiek. Alsof hij niet perfect bij Manchester City zou passen. Zelf reageerde de Noor daar laconiek op na de zege in de topper tegen Arsenal.

Haaland scoorde de 1-3 voor de Citizens, op aangeven van - wie anders? - Kevin De Bruyne. Goed vor nummer 26 in de Premier League dit seizoen, een evenaring van het clubrecord van Sergio Agüero, met nog zeventien wedstrijden te gaan. En weer raak na twee matchen zonder goals, wat hem kritiek opleverde. “Ik heb nu al twintig minuten niet gescoord, dus ik ga weer aan de slag”, lachte de Noor. “Maar het gaat alleen om mij. Dit was een teamprestatie.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het record van de meeste goals in één seizoen in de Premier League staat op naam van Alan Shearer en Andy Cole, en bedraagt 34 doelpunten. Shearer heeft er zich al bij neergelegd dat Haaland dat aantal gaat verbreken in z’n eerste Engelse seizoen.

“Ik wilde hem vanavond eigenlijk al gaan feliciteren en ‘goed gedaan’ zeggen”, aldus de Engelsman bij Amazon Prime na de partij tussen Man City en Arsenal. “Het is slechts een kwestie van tijd alvorens hij het record gaat pakken. Ik zal dan de eerste zijn om zijn hand te schudden, het record gaat eraan. Ik hou echt van Erlings houding, zijn honger en zijn passie. Ik hou van zijn uitspraak dat hij ’s nachts niet slaapt als hij niet scoort, want dan ben je pas een echte spits. Als je mij vraagt om de perfecte spits te bouwen, dan is hij het. Hij is quasi perfect. En als je dan ballen krijgt van iemand als De Bruyne, dan heb je een heel gevaarlijke ploeg.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij CBS Sports werd er ook even stilgestaan bij Haaland. Voetbalicoon Thierry Henry gaf daarbij zijn visie op het spel van de Noor en kwam met persoonlijk advies.

“Als je hem in de zestien kan bereiken, ben je dood. In de lucht, op de grond… Hij zal scoren. Maar het draait niet alleen om het scoren van doelpunten, ook wat je kan betekenen voor de ploeg”, aldus de Fransman. “Dat is advies dat ik kreeg van Arsène Wenger. Wat kan je doen als je team jou niet vindt? We weten allemaal dat Kevin De Bruyne Haaland kan vinden op eender welke manier, zeker als hij die ‘run’ naar de tweede paal maakt. Maar stel jezelf de juiste vraag: hoe kan ik de talenten van mijn ploegmakkers benutten, in plaats van te denken wat ze minder goed kunnen?”

Henry legde uit hoe hij in zijn tijd bij Arsenal anders keek naar zijn combinaties met Robert Pires (“hij hield van 1-2’tjes”) en Freddy Ljungberg (“ik moest in z’n looplijn gaan staan want anders zag hij mij niet”). “Kevin de Bruyne kan die lange bal geven, maar misschien houdt Bernardo Silva van iets anders. En toch zie ik Haaland vaak dezelfde loopactie maken, wie er ook aan de bal is. En daarmee helpt hij zijn ploeg niet echt.”