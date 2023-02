LIVE. Nationale Veiligheidsraad geeft persconferentie na overleg over Oekraïne en drugscriminaliteit in België

Verlinden: "Commissaris is belangrijk, zagen we ook bij eerdere crisissen"

"We weten dat criminele bendes geen geweld schuwen, dat hebben we de voorbije maanden gezien. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. We voeren daarom maatregelen in om dat geweld echt terug te dringen", zegt Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. "We hebben al gezien dat een commissaris goed werkt bij eerdere crisissen, en we zijn er ook van overtuigd dat een drugscommissaris belangrijk is om diensten samen te brengen en te bekijken hoe we alles beter kunnen doen."



Daarnaast, zegt Verlinden, is de versterking van de scheepvaartpolitie erg belangrijk. "Een structurele versterking. Vandaag zijn er 116 agenten en we gaan naar 312. Daarbij willen we flexibel zijn en bekijken hoe die inzet het best kan renderen." Er zijn op dit moment al meer patrouilles dan een jaar geleden, "en we gaan dat nog verder versterken". "We gaan 86 mensen toevoegen aan het beveiligingskorps van de haven", zegt Verlinden. "Dat doen we met steun van Defensie, waar ik hen heel dankbaar voor ben. Er wordt ook een recherchecomponent toegevoegd aan die politie. Dat is belangrijk en nodig. We weten dat inlichtingen gedeeld moeten worden over containers en de recherche kan daar een belangrijke rol in spelen." Er komen ook 13 mensen bij die zich zullen bezighouden met het verzamelen van informatie. "Zo hebben we meer boots on the ground, wat de haven en het hele land veiliger zal maken."