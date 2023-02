Geruchtenmolen draait op volle toeren: zijn er nieuwe Harry Potter-films op komst?

Volgens de bron van de Britse krant heeft het succes van Harry Potter and the Cursed Child, de theaterproductie die sinds 2016 loopt, Warner Brothers Studio op het idee gebracht nog eens groots ui te pakken. “De studio bekijkt hoe de productie naar het grote scherm gebracht kan worden”, zegt een bron van The sun. “Ze denken er al geruime tijd over na, maar de tijd was beperkt door al het werk dat in de Fantastic beasts-franchise gestoken werd.”

Daar is nu tijdelijk een lijn onder getrokken, klinkt het nog, en dus kan het geweer weer van schouder veranderd worden. “Het is nu vol gas voor The cursed child. Op dit moment zit het nog in een heel vroege fase en wordt besproken hoe we verder kunnen gaan. De droom zou zijn om het opnieuw met onder meer Daniel Radcliffe te doen, maar dat is momenteel heel ver verwijderd. Iedereen die aan de film werkt wil hem terug, maar eerst moet er een plan liggen over hoeveel films en budgetten en zo meer. De hoop is dat er twee films komen.”