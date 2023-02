Ronnie O’Sullivan is zijn gesukkel beu en wil zege weggeven op Welsh Open snooker: “Het had gewoon geen zin meer”

Ben Mertens (WS-115) plaatste zich woensdag in Llandudno voor het eerst voor de achtste finales van een rankingtoernooi. Daarin staat Mertens donderdagavond tegenover nummer één van de wereld Ronnie O’Sullivan. En die is, ondanks z’n plek bij de laatste zestien, een beetje op de sukkel.

Mertens speelde één keer eerder tegen O’Sullivan en deed het toen lang niet onaardig. In december vorig jaar moest hij in de eerste ronde van het English Open nipt met 4-3 de duimen leggen voor O’Sullivan, nadat hij een 3-0 achterstand ophaalde.

‘The Rocket’ won op deze Welsh Open met 4-3 van Ross Muir. Met breaks van 100, 62 en 58 draaide de 47-jarige Engelsman woensdag zijn landgenoot Rod Lawler een 4-0 om de oren. Opmerkelijk, want O’Sullivan was enorm gefrustreerd door de ‘tip’ van zijn keu. Die vloog er tegen Muir al twee keer af en tegen Lawler opnieuw.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De zevenvoudige wereldkampioen ging zelfs zover om aan Lawler te vragen of hij de partij niet gewoon wilde winnen. “Ik zei tegen hem dat mijn keu kapot was en hij de wedstrijd mocht winnen ondanks een 2-0 achterstand. Tegen Paul Collier (de referee, red.) zei ik dat het geen zin had om terug te komen, als die tips er gewoon blijven af vliegen. Ik had er vrede mee om de zege aan Rod te geven. Ik had medelijden met hem, door mijn problemen. Elke keer als ik een bal aanpakte, dacht ik dat mijn tip er zou afkomen.”

Lawler pakte het geschenkje van ‘The Rocket’ echter niet aan en ging dus zwaar onderuit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen