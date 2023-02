Schuimende biertjes proeven tijdens een trailrun? Bij het Limburgse Ter Dolen kan het deze lente

Op zaterdag 29 april heb je de keuze uit 12,5 of 25 km wandelen of lopen. De trail start in de brouwerij van Ter Dolen in Houthalen-Helchteren, waarna je onderweg vier of vijf verschillende bieren kan degusteren.

Op zondag richt de trail zich op gezinnen, die een tocht van vijf kilometer kunnen afleggen. Onderweg is er bier, maar ook appelsap voor de kleinsten. Achteraf wacht een livebandje met randanimatie de wandelaars op.

De trail is volledig bewegwijzerd. In de helft van de tocht is er de mogelijkheid om uit te blazen met een snack. Tickets voor early birds starten vanaf 21 euro.

Brouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21 in Houthalen-Helchteren. Info en inschrijvingen: www.beertrail.be/trails/terdolenbeertrail