1/16de finale is eindstation voor Julien Leclercq op Welsh Open

Geen achtste finale voor Julien Leclercq in de Welsh Open (484.000 euro). In Llandudno moest hij met 4-2 het onderspit delven tegen thuisspeler Jak Jones.

De 19-jarige Luikenaar, die geregeld uitkomt in de Limburgse interclub voor Biljart Lounge Sint-Truiden, moest toezien hoe Jones (WS-53) met breaks van 72 en 69 een 2-0-voorsprong nam. In frame drie kreeg Leclercq enkele kansen, maar hij faalde. In frame vier en vijf potte hij echter breaks weg van 87 en 48 en kon hij achterstand herleiden tot een frame. Jones greep in frame zes de eerste kans en potte een 74 break weg voor de overwinning.