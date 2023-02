Tennistopper Carlos Alcaraz wint bij langverwachte comeback: “Eindelijk mijn eerste zege van 2023”

Carlos Alcaraz (ATP-2) heeft woensdag zijn langverwachte rentree op het tenniscourt gemaakt. In Buenos Aires (626.595 dollar) plaatste de 19-jarige Spanjaard zich voor de kwartfinales door in de tweede ronde de Serviër Laslo Djere (ATP-57) met 6-2, 4-6 en 6-2 te verslaan. In de eerste ronde was Alcaraz als eerste reekshoofd vrij.

Het was voor Alcaraz de eerste wedstrijd sinds hij begin november tijdens het Masters 1.000 in Parijs een buikspierblessure opliep. Een blessure aan de rechterhamstrings hield hem vervolgens van het Australian Open. Met winst in het US Open kroonde Alcaraz zich vorig jaar tot jongste nummer een op de ATP-ranking in de geschiedenis, maar tijdens zijn afwezigheid nam de Serviër Novak Djokovic die positie over. Alcaraz volgt nu op 340 punten van de winnaar van het Australian Open. Na het toernooi in Buenos Aires zal het verschil sowieso groter zijn. Alcaraz verliest de punten van zijn toernooizege vorig jaar in Rio de Janeiro (1.660.290 dollar).

“Eindelijk mijn eerste zege van 2023”, reageerde Alcaraz op het gravel in de Argentijnse hoofdstad. “Ik heb er lang op moeten wachten. Na zo’n lange tijd zonder competitie, alleen maat trainen en herstellen, geeft het een geweldig gevoel om weer te winnen.”

In de kwartfinales staat Alcaraz tegenover de Servische kwalificatiespeler Dusan Lajovic (ATP-90), die thuisspeler Camilo Ugo Carabelli (ATP-127) met 6-3 en 6-1 uitschakelde.