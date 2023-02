Onrust in gesloten centrum van Merksplas na dood van man in hongerstaking

In het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas heeft de dood van een Georgische bewoner woensdag voor onrust gezorgd. Dat bevestigt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De politie moest de gemoederen komen bedaren. De man in kwestie was in hongerstaking, maar de precieze doodsoorzaak moet nog worden bepaald.

De 38-jarige bewoner was volgens DVZ in hongerstaking gegaan omdat zijn aanvraag om naar Frankrijk te worden overgebracht, waar zijn vrouw zou verblijven, door dat land was geweigerd. “Het gebeurt wel vaker dat een bewoner in hongerstaking gaat of dreigt te gaan uit onvrede met zijn situatie”, stelt Paulien Blondeel, woordvoerder van DVZ. “Die mensen worden dan van nabij medisch opgevolgd en indien nodig wordt er ingegrepen. In dit geval zou de toestand van de man nog niet alarmerend zijn geweest. Maar het parket onderzoekt waaraan de man is gestorven.” De eerste aanwijzingen zouden alvast in de richting van een natuurlijk overlijden gaan, en niet kwaad opzet of een wanhoopsdaad.

De dood van de Georgiër leidde tot ophef in het centrum. “Zowel voor het personeel als de andere bewoners was het natuurlijk een schok”, stelt Blondeel. “De politie is bijstand komen verlenen om de gemoederen te bedaren. Enkele bewoners zijn binnen het centrum afgezonderd geweest, maar er is niemand meegenomen door de politie. Intussen is de rust weergekeerd.”