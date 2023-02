Een spookachtige kijk op de Titanic: nooit eerder getoonde beelden vrijgegeven van wereldberoemd scheepswrak

25 jaar geleden maakte James Cameron de Titanic wereldberoemd toen zijn gelijknamige, Oscarwinnende film in de bioscoop kwam. Om die verjaardag te vieren, werden zeldzame beelden van het scheepswrak vrijgegeven die al in 1986 werden gefilmd, maar nooit openbaar werden gemaakt. De Titanic lag toen al 74 jaar op de bodem van de Atlantische Oceaan, maar het gezonken wrak werd pas een jaar eerder gelokaliseerd. De beelden bieden een unieke, maar spookachtige kijk op het schip, dat voor het verging in 1912 “onzinkbaar” werd genoemd.