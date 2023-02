Pijnlijker wordt een huwelijksaanzoek niet: triatleet schiet in kramp terwijl hij dé vraag van z’n leven stelt

Een huwelijksaanzoek doen vlak na een Ironman, dat is blijkbaar niet zo’n fantastisch idee. Vraag dat maar aan Marti Alt. De Est ging op z’n knieën zitten voor de vrouw van zijn leven, maar schoot in een vreselijke kramp. Nadat hij bekomen was, kroop Alt opnieuw recht en kreeg hij z’n antwoord: “Ja!” Respect voor de doorzetting.