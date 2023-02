Tom Pidcock misdraagt zich in massasprint en wordt teruggezet naar de 135ste plaats in de Ronde van de Algarve

Alexander Kristoff won woensdag de openingsrit in de Ronde van de Algarve. De Noor van Uno-X haalde het na 200,2 kilometer in Lagos voor Jordi Meeus. Tom Pidcock sprintte naar een vijfde plaats, maar werd nadien teruggezet naar de 135ste plek. De Brit van Ineos had onderweg een elleboog uitgedeeld aan Luís Mendonça. Het leverde hem ook een boete van 200 Zwitserse frank op.