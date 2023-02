NBA. LeBron James komt goed weg na slag tegen hoofd van tegenstander, Nets-speler pakt uit met fantastisch blind punt

Een week nadat hij Kareem Abdul-Jabbar onttroonde als topscorer aller tijden in de NBA, heeft Lebron James dat record met 21 punten aangedikt. Het leverde de La Lakers woensdag een 120-102 overwinning op tegen New Orleans Pelicans. James’ record staat nu op 38.411 punten.

Het was de tweede overwinning op rij voor de Lakers. Zaterdag werd met 103-109 gewonnen bij kampioen Golden State Warriors. Dat gebeurde zonder James, die wegens een enkelblessure drie matchen miste. Nu leek de sterspeler weer helemaal fit. Met 21 punten, 6 rebounds en 6 assist was James wel niet de Top Performer bij de Lakers. Anthony Davis had met 28 punten, 10 rebounds en 5 assists een groter aandeel in de zege. Nieuwkomer D’Angelo Russell speelde zich met 21 punten meteen in de gratie van het publiek in de Crypto.com Arena.

Ondanks de overwinning bengelt LA nog altijd achteraan de Western Conference, met slechts twee teams achter zich.

Voor de Pelicans toonden Brandon Ingram (25ptn) en C.J. McCollum (22 ptn, 9 assists) zich trefzeker. Josh Richardson werd naar de kleedkamers gestuurd na een discussie met de refs, na een slag van James op zijn hoofd die onbestraft bleef.

De Denver Nuggets verstevigden hun leidersplaats in de Western Conference door met 118-109 te winnen van Dallas. 37 punten en 9 assists van de Sloveen Luka Doncic volstonden niet om de de nederlaag van de Mavericks te voorkomen. In de Eastern Conference boekte leider Boston met dank aan Jayson Tatum (38 ptn, 9 rbds, 7 assists) een logische 127-109 overwinning tegen hekkensluiter Denver.

Mikal Bridges liet zich met een carrièrerecord van 45 punten opmerken bij de Brooklyn Nets, die de Miami Heat een 116-195 nederlaag toedienden. Onderweg zorgde Cam Johnson voor het punt van de avond met een blind schot.

Oklahoma City blikte Houston met 133-96 in. Philadelphia won met 118-112 van Cleveland, Memphis met 117-11 van Utah, Charlotte met 120-110 van San Antonio en Indiana met 117-113 van Chicago. Atlanta leed een 101-122 thuisnederlaag tegen New York.