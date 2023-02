Qatargate: verdediging van Waals politicus Marc Tarabella wil rechter Michel Claise laten wraken

De verdediging van Marc Tarabella (ex-PS), die afgelopen weekend aangehouden werd op verdenking van corruptie, witwassen en bendevorming in de zaak rond corruptie in het Europees Parlement, vraagt donderdag de wraking van onderzoeksrechter Michel Claise. In zijn aanhoudingsmandaat treedt Claise het vermoeden van onschuld met de voeten, luidt het.

Tarabella moet donderdag verschijnen voor de raadkamer in Brussel, die zal oordelen of de Luikse politicus langer in preventieve hechtenis moet blijven of niet.

Voor de advocaat van Tarabella, meester Maxim Töller, is het vermoeden van onschuld bij zijn cliënt echter al op meerdere gelegenheden geschonden. Daarom heeft hij donderdagochtend een verzoek ingediend om de bevoegde onderzoeksrechter, Michel Claise, te laten wraken.

Onderzoeksrechter Michel Claise. — © BELGAIMAGE

Als een van de argumenten haalt de verdediging onder meer een uittreksel uit het arrestatiebevel aan. Daarin zou te lezen zijn dat “de beklaagde in het openbaar standpunten tegen Qatar had gericht en die vervolgens had teruggedraaid vanaf het moment dat de verdachte geldtransfers werden ontdekt”. “De rechter laat hier duidelijk al zijn oordeel over de schuld van meneer Tarabella in deze zaak horen”, aldus Töller. “Hij lijkt de betwiste feiten waartoe het onderzoek dat hij leidt betrekking heeft, als vanzelfsprekend te beschouwen. De rechter moet tijdens het onderzoek absolute onpartijdigheid handhaven, maar dat is hier duidelijk niet langer het geval. Er zijn ernstige vermoedens van partijdigheid, waardoor hij ongeschikt is om zijn opdracht te vervullen.”

