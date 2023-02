Telenet doet beter dan verwachtingen van analisten in 2022, ondanks toename van ‘kabelknippers’

Telenet heeft winst en omzet in 2022 boven de analistenverwachtingen geparkeerd. De telecomoperator blijft nieuwe bundelklanten aantrekken, maar ziet door ‘kabelknippers’ wel opnieuw een daling bij kabeltelevisie, zo blijkt donderdag uit de jaarcijfers. Voor 2023 verwacht het bedrijf een “grotendeels stabiel” winstcijfer.

De omzet steeg bijna 3 procent tot 2,665 miljard euro, na een omzetstijging met 7 procent enkel in het slotkwartaal. Na prijsaanpassingen medio juni vorig jaar was er een “duidelijke versnelling’ op omzetvlak. De nettowinst landde op 997 miljoen euro. De stijging met een forse 153 procent is te danken aan de verkoop van de zendmasten, maar ook winst op rentederivaten.

Beide cijfers liggen boven de eigen analistenconsensus. Daar was in doorsnee sprake van respectievelijk 2,628 miljard euro en 460,6 miljoen euro. Omzet en de aangepaste ebitda kwamen in het slotkwartaal bovendien boven de verwachtingen van de analisten van persbureau Bloomberg uit.

Kabelknippers

Het bedrijf met hoofdkwartier in Mechelen trok in heel 2022 netto 73.800 bundel-abonnees aan (+10 procent), met inbegrip van netto 45.300 nieuwe gsm-abonnementen. Bij kabeltelevisie is er sprake van 4 procent daling.

Voor 2023 verwacht Telenet op aangepaste basis 1-2 procent meer omzet en een “grotendeels stabiele” aangepaste ‘ebitdaal’-winst.

Telenet stelt 1 euro dividend voor aan de aandeelhouders.