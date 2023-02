Met Kevin De Bruyne sol je niet: Rode Duivel gaat confrontatie aan met Arsenal-coach én biergooiende thuisaanhang

Manchster City brak de titelstrijd in de Premier League opnieuw helemaal open door met 1-3 te gaan winnen op het veld van leider Arsenal. Met dank aan Kevin De Bruyne, die een prachtig doelpunt scoorde en zich van z’n meest ‘bad ass’ kant liet zien.

Na de pauze sloeg de vlam in de pan. De Bruyne wilde snel ingooien, maar Arsenal-trainer Mikel Arteta tikte de bal weg. Iets wat de Rode Duivel niet kon smaken. Een duwtje aan het adres van de Spanjaard, een verbaal verwijt en een vingertje waren het gevolg.

In het slot was de zege beklonken voor de Citizens, tot frustratie van de Arsenal-aanhang. De Bruyne werd naar de kant gehaald voor Kalvin Philips, maar moest daardoor een wandeling afleggen naar de bank. De thuisfans bekogelden hem vervolgens met bierbekers, maar dat kan de triomferende en grijnzende Rode Duivel wel smaken. Hij reageerde er ook op via Instagram.

