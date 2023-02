Killian Sardella komt na heel wat ups-and-downs boven water bij paars-wit: “Killian droomt maar van één ding: doorbreken bij Anderlecht”

Je zou het bijna vergeten, maar Killian Sardella is met zijn 20 jaar nog steeds piepjong. Het nummer 54 van Anderlecht draait al enkele seizoenen mee in het eerste elftal van paars-wit. Hij werd destijds door Vincent Kompany overgeheveld naar de A-kern. “Killian vertelde me op een dag dat hij deel uitmaakte van het eerste elftal van Anderlecht”, herinnert Cécile Mbamba, zijn moeder, zich nog. “Ik zei tegen hem: ‘Is dit een grap?’ Als ik heel eerlijk ben, moet ik je vertellen dat ik bang was. Hij was amper 17 jaar en moest het opnemen tegen echte mannen. Ik dacht dat die kerels hem zouden breken. Toen hij tegen Antwerp speelde, vertelde ik hem dat hij een paar jaar eerder Mbokani’s hand vasthield om op het veld te komen in de Champions League. Toen hij tegenover Mbokani stond op het veld, dacht ik dat Killian ging opgegeten worden. (lacht) Toch blijf ik ervan overtuigd dat hij te vroeg bij de eerste ploeg van Anderlecht kwam. Het leek allemaal leuk, maar het moeilijkste deel van dat eerste seizoen was na de wedstrijd. Killian kon niet slapen en moest de volgende dag gewoon naar school. Ik zou het me zelf niet kunnen vergeven dat hij niet zou afstuderen. Gelukkig is hij extreem gedisciplineerd. Dat merkte ik vroeger al. Toen hij klein was, wilde hij absoluut naar school. Zelfs als hij ziek was. Hij stond elke dag om vijf uur op om zijn huiswerk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat hij het met zijn mentaliteit ver zal schoppen.”

Moeilijke periode

Het leven van een profvoetballer kent ups-and-downs. Sardella maakte op jonge leeftijd zijn debuut, maar twee seizoenen later leek hij in de vergeetput te zitten. Een moeilijke periode voor hem als voor zijn moeder. “Hij moest plots terug bij de beloften voetballen om zijn ritme te onderhouden. Op mentaal vlak ging hij door een moeilijke periode. Killian werd gek. Ik was zijn privé psychologe. Maar ook voor mij was het geen makkelijke periode. Ik las vele slechte dingen over hem. Hij vertelde me dan dat ik zulke zaken niet moest lezen, maar dat is moeilijk. Het was een soort marteling voor mij. Mensen bekritiseerden hem zomaar zonder hem persoonlijk te kennen. Hij belde me eens op voor zijn eerste wedstrijd met de U21. Het ging echt slecht met hem. Hij had het gevoel dat hij voor niets naar die match ging, maar hij had een paar wedstrijden nodig om dat gevoel te relativeren, om dan weer te kunnen genieten van het spelletje. Hij was bezig met enkele details die Kompany hem had uitgelegd. Met de beloften speelde hij bijvoorbeeld in Wolvertem op een patattenveld met kleine kleedkamers en een gedeeld toilet voor beide teams. (lacht) Een zeer groot contrast met zijn periode bij de eerste ploeg. Vanaf dat moment voelde hij aan dat hij geen deel meer uitmaakte van de eerste ploeg. Toen Kompany in de beker de voorkeur gaf aan Mykhaylichenko op rechts, was hij woedend, hij begreep er niets van. Gelukkig vertrouwde hij de coach en wist hij dat hij zulke dingen niet zonder reden deed.”

“Het waren moeilijke seizoenen voor hem. Hij kreeg veel kritiek en heeft bijna twee jaar niet gespeeld. Nu geniet hij opnieuw van elk moment op het veld, dat is zijn manier om de druk van zich af te schudden. Vroeger was hij niet zo. Killian zag elke wedstrijd als een examen. Hij moest de beste zijn of anders speelde de gedachte dat hij uit de ploeg zou vliegen in zijn hoofd. Dat zit in zijn aard, nog steeds. Het is een kracht, maar ook een zwakte. Nu krijgt hij opnieuw vertrouwen, maar hij moet nu weer veel minuten maken. De Killian die ik op het veld zie, heeft zijn ware niveau nog niet laten zien.

Zinkend schip

Door het gebrek aan speelminuten dacht Sardella eraan de deur van Anderlecht achter zich dicht te trekken. De rechtsachter wou minuten maken en het zag er niet naar uit dat dat ging lukken bij de recordkampioen. Toch kwam er dit seizoen goed nieuws. Sardella speelt sinds de jaarwisseling opnieuw regelmatig en geniet van de steun van Riemer. “De nieuwe coach zei hem in het begin dat hij zich moest bewijzen”, zegt moeder Cécile Mbamba. “Maar Killian dacht nog steeds aan een vertrek, omdat hij niet speelde. Hij wou voor een jaartje ergens anders spelen, maar de club wou hem niet laten gaan. Door enkele omstandigheden kon hij eindelijk zijn kans grijpen in het eerste elftal. Killian droomt maar van één ding: doorbreken bij Anderlecht. Ook al duurt het iets langer dan elders. Een zinkend schip verlaat je niet. Anderlecht zit in de problemen en het is aan de kinderen van de club om het te redden. Killian wil ooit door de grote poort vertrekken. Toen hij door die moeilijke periode ging, zeiden mensen tegen mij dat hij niet beschikte over het DNA van Anderlecht. Ik wil deze personen antwoorden dat hij het DNA van deze club is.”