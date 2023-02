Spreken doet hij amper, maar Noa Lang legt na topprestatie uit waarom hij opnieuw beste niveau haalt: “Tactiek is gebaseerd op mij, en dat vind ik prettig”

Hij had nog iets goed te maken, hoor. De Champions League was zowat de hoofdreden waarom Noa Lang dit seizoen nog bij Club Brugge speelt. Het grootste toneel is het podium waar de Nederlander zélf vindt dat hij thuishoort. Woensdagavond kreeg Lang over de ganse lijn gelijk. De kleine dribbelaar was outstanding. Versnellingen, slaloms, hakjes: het lukt allemaal. Hij was de enige waarvoor Otamendi en co. af en toe achteruit moesten. En dat terwijl de wereld meekeek. “Natuurlijk wil ik mij tonen op het hoogste niveau. Maar het is niet dat ik voor deze wedstrijden meer gemotiveerd ben. Dat ben ik ook tegen – met alle respect – pakweg Zulte Waregem”, haalde Lang de schouders op. “Ach, natuurlijk is dit zuur. Dit is typisch ons. We maken vandaag zélf het verschil met twee fouten. Op dit niveau wordt dat afgestraft.” Zo was het al vaker dit seizoen, weet ook Lang. “Maar het is nog niet gespeeld. Natuurlijk wordt die partij in Lissabon héél moeilijk. Maar is dat geen mooie uitdaging? We vliegen niet naar Portugal om er een gezellig tripje van te maken. We willen ervoor spelen. Dat tweede tegendoelpunt is enorm vervelend. Met één tegengoal was alles eigenlijk nog mogelijk.”

© AFP

“Hoor thuis op dit niveau”

Hoe het komt dat de Nederlander plots opnieuw de oude lijkt, de Noa Lang die in de zomer van 2021 alles kapot kwam spelen in België? Een enkelblessure gooide tijdens het begin van het seizoen (lang) roet in het eten. Maar het WK en de komst van Scott Parker hebben hem duidelijk deugd gedaan. “De coach babbelt veelt met mij. Zijn komst heeft het een en ander veranderd voor mij”, knikt Lang. “Ik krijg vrijheid, ik mag zwerven en een beetje doen wat ik wil. Ook van het team. Ik voel waardering. Op het veld mag ik creatief zijn en mijn ding doen. Eigenlijk is onze tactiek nu misschien een beetje gebaseerd op mij, en dat vind ik prettig. Zo voel ik vertrouwen en komt het beste in mij naar boven.”

Natuurlijk had hij liever een resultaat neergezet: dat was de ultieme bekroning van zijn wedstrijd geweest. “Dat ontbrak, maar ik was gewoon mezelf vandaag. En ik denk dat ik getoond heb ik dat ik op dit niveau thuishoor. Zolang ik hier ben, geef ik alles voor deze club. Dat verdienen ze ook. Ik wil het seizoen hier op een mooie manier eindigen.”

Die transfer waar Lang al twee zomers op jaagt, zou er over enkele maanden wel eens kunnen komen als hij zo blijft voetballen. Maar dat is pas voor deze zomer. Er volgt onder andere nog een terugmatch in Lissabon. “En zolang we een procentje kans hebben, mogen we onze kopjes niet laten hangen. Wie dat wel doet, blijft beter thuis”, is Lang duidelijk. “Stel dat we snel scoren: dan gaat Benfica misschien twijfelen en wordt de druk van het publiek groter. Opgeven mag nu niet.”