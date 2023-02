Brandstichting aan frituur in Hoboken: vermoedelijke nieuwe aanslag in drugsmilieu

Op de Kioskplaats in Hoboken is woensdagnacht brand gesticht aan een frituur. Allicht gaat het om een nieuwe aanslag in het drugsmilieu.

Omwonenden van frituur Delux op de hoek van de Kioskplaats en de Elststraat in Hoboken hoorden woensdagnacht even voor 3 uur een knal waarna brand ontstond aan de voordeur van de horecazaak. De brandweer kwam ter plekke en kon het vuur snel blussen, de voordeur van het handelspand raakte zwaar beschadigd. De politie, het labo en ontmijningsdienst Dovo hebben ter plaatse een onderzoek gedaan naar wat er juist gebruikt is om de brand te stichten.

© BFM

Er zijn sterke aanwijzingen dat de explosie en brandstichting opnieuw gelinkt zijn aan het drugsmilieu. Een van de drie eigenaars van frituur Delux is de 42-jarige M.K., een bekende in het milieu die tot de entourage van de tot acht jaar cel veroordeelde drugsbaas Abdelilah ‘Black’ E.M. gerekend wordt. M.K. zou zelf al geruime tijd in het buitenland verblijven.

In mei 2018 al werd een frituur in Deurne, waar K. toen zaakvoerder van was, doorzeefd met kogels.

© BFM

