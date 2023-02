Audit brengt veiligheidsrisico’s bij Brussels Expo aan het licht

De raad van bestuur van Brussels Expo, de beheerder van de paleizen op de Heizel, heeft noodgedwongen zowat een miljoen euro uitgetrokken om de oudste paleizen snel weer veilig te maken. Dat meldt de krant L’Echo donderdag. Een audit had aangetoond dat er door de aftakelende infrastructuur sprake was van “onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid”.

De tussentijdse resultaten van de audit over de veiligheid in de tentoonstellingszalen is dinsdag door de raad van bestuur besproken. Op basis van dat overleg is beslist om een miljoen euro uit de eigen middelen aan te wenden voor noodwerkzaamheden in de oudste zalen.

In de audit van BuildTIS wordt gemeld dat de vervallen staat van de paleizen een “onaanvaardbaar veiligheidsrisico” met zich meebrengt. Er wordt aanbevolen om tussentijdse maatregelen te nemen om de risico’s te beperken en om grondige herstellingen door te voeren. De paleizen 5 en 10 moeten op bepaalde plaatsen worden gestut. “Ze zullen niet morgen instorten, maar er moet nu worden ingegrepen”, vermeldt de audit.