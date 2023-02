Afgedankte kledij uit Europa is vaak afval in Kenia

België heeft in 2021 zowat 3 miljoen gebruikte kleren (600.000 kilogram) naar Kenia verscheept. De hele EU verscheepte zelfs meer dan 900 miljoen stuks naar het Afrikaanse land. Maar ongeveer een derde van al die te recycleren kledij is gewoon afval. Dat blijkt uit een rapport van de ngo’s Changing Markets Foundation, Wildlight en Clean Up Kenya, waarover De Morgen en La Libre Belgique donderdag berichten.

Een steeds groter deel van de kleren die in Kenia toekomen, kunnen niet opnieuw verkocht worden. De kleren zijn kapot, vuil of een combinatie van beide. “Een derde tot soms de helft van de kleren die in Kenia toekomen eindigt als afval”, zegt George Harding-Rolls van Changing Markets Foundation. “De kleren doken op in waterwegen, stortplaatsen of werden verbrand. Slechts een klein deel wordt echt gerecycleerd zoals importeurs beweren.”

Kenia is slechts een onderdeel van een veel grotere markt in afgedankt textiel. Die markt groeit, samen met de versnelling in fast fashion die plaatsvond. Daar komt bij dat steeds meer fast fashion gefabriceerd is uit goedkopere, synthetische stoffen, wat betekent dat steeds meer kleren nauwelijks tot niet afgebroken raken.