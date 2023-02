Greenpeace dreigt met rechtszaak tegen Nederlandse staat in stikstofdossier

Volgens Greenpeace Nederland zijn de plannen van de regering in Den Haag ontoereikend. Er wordt ingezet op de vrijwillige uitkoop van zogeheten piekbelasters, bedrijven die veel uitstoot op natuurgebieden veroorzaken. Dat is volgens de milieuorganisatie “veel te vrijblijvend”.

“Ons geduld is op”, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen. Hij zegt liever geen rechtszaak te willen, maar verwacht niet dat de eisen van zijn organisatie nu worden ingewilligd. “Als de politiek het niet kan oplossen, en dat kunnen ze al jaren niet, dan moet de rechter zeggen wat er moet gebeuren.”

Door te veel stikstof verzuurt de bodem en lossen stoffen als calcium op. Bepaalde soorten, zoals gras en brandnetels, gaan harder groeien door een hoge stikstoftoevoer. Andere plantensoorten worden daardoor verdrongen en dat heeft weer nadelige gevolgen voor insecten.

Als wordt gesproken over stikstof gaat het eigenlijk om de stikstofverbindingen ammoniak, dat voor het overgrote deel afkomstig is van de landbouw, en over stikstofoxiden. Die worden bijvoorbeeld door benzine- en dieselauto’s en fabrieken uitgestoten.