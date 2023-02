FBI zoekt ook in universiteit van Delaware naar geheime documenten van president Biden

De Amerikaanse federale politie FBI is ook in de universiteit van Delaware op zoek gegaan naar geheime documenten van de Amerikaanse president Joe Biden. Dat heeft de nieuwszender CNN woensdag bekendgemaakt.

Er vonden in de universiteit twee huiszoekingen plaats, telkens in overleg met de advocaten van Biden. Er werden op twee verschillende locaties documenten in beslag genomen. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zouden die documenten niet als vertrouwelijk zijn aangeduid. Ze worden nu nader onderzocht door de FBI.

In de zoektocht naar vertrouwelijke documenten uit de tijd dat Biden senator en vicepresident was, werden de voorbije weken al verschillende locaties doorzocht. De zaak ligt erg gevoelig voor de president. Volgens de wet is het niet toegelaten om vertrouwelijke documenten bij te houden na het verlaten van het ambt. Het materiaal moet worden overdragen aan het Nationaal Archief.

De onthullingen over Biden kwamen er nadat hij zware kritiek had geuit op zijn voorganger Donald Trump, bij wie eveneens - en op grotere schaal - geheime documenten werden aangetroffen. In januari raakte ook bekend dat diens vicepresident Mike Pence eveneens vertrouwelijke documenten in zijn bezit heeft.