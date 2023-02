Spoorlopen kostte aan zes mensen het leven in 2022

Het aantal meldingen van mensen die op, over of naast de sporen liepen waar dat niet mag, piekte in 2017 boven de 800. Nadien gingen de cijfers elk jaar omlaag, althans tot vorig jaar. Toen waren er 649 meldingen van spoorlopers, 10 procent meer dan in 2021. En voor zes spoorlopers liet dat fataal af, tegen vijf in 2021.

De meeste meldingen waren er in Vlaanderen (294). Uit de statistieken blijkt ook dat spoorlopen het vaakst gebeurt in volle baan (dus ergens tussen twee stations) en dat woensdagen en vrijdagen populair zijn, net als de maand juni. Voorts loopt bijna de helft van de meldingen binnen tussen 15 en 19 uur. Daar zit dus ook de avondspits bij, het drukste moment van de dag op het spoor. Een kortere weg nemen, is de vaakst gehoorde uitleg bij spoorlopen.

Spoorlopers brengen niet alleen hun leven in gevaar, maar ze hebben ook een grote impact op het treinverkeer. Bij meldingen moeten treinen immers vaak vertragen of stoppen. En als het tot een aanrijding komt, ligt het treinverkeer vaak urenlang stil. Vorig jaar liepen treinen in totaal 13.409 minuten vertraging op door spoorlopers, of gemiddeld 10 uur vertraging per dag, aldus Infrabel.

De spoornetbeheerder probeert de zowat vijftig hotspots langs de 3.600 kilometer spoorlijnen, waar het vaakst spoorlopers gesignaleerd worden, te beveiligen door middel van bijvoorbeeld afsluitingen, struikelmatten en camera’s. Er wordt ook ingezet op sensibilisering en op controles samen met de politie. Wie op spoorlopen betrapt wordt, krijgt een boete van 300 euro (of 500 euro bij recidive). Vorig jaar werden er bijna 1.500 pv’s uitgeschreven voor spoorlopen.