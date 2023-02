Wie wordt de opvolger van Jef Colruyt? Eén van best bewaarde geheimen lijkt stilaan ontrafeld

Wie wordt de opvolger van Jef Colruyt (64), het is een van de best bewaarde geheimen. Toch lijken een aantal bewegingen aan de top te wijzen naar Jo Willemyns (55). Willemyns neemt vanaf maart de taken over van algemeen directeur van de Colruyt-supermarkten, Chris Van Wettere (63), die op pensioen vertrekt. Willemyns blijft tegelijk ook zijn rol als operationeel directeur behouden. Door de functies te combineren krijgt de vijftiger een nog prominentere rol in het bedrijf.

Zo lijkt het er stilaan op dat Willemyns klaargestoomd wordt op de belangrijkste rol binnen het bedrijf. “Hij kan alleszins de beste kaarten voorleggen”, zegt ook retailexpert Stefan Rompaey van RetailDetail. “Hij neemt nu een heel strategische plek op binnen de kern van het bedrijf. Hij zit ook al heel lang bij Colruyt, is een vaste waarde en wordt wel degelijk geapprecieerd.” En niet onbelangrijk: hij is ook getrouwd met Karlien Colruyt, een nicht van huidig CEO Jef Colruyt. Zo zou de groep in handen blijven van de familie. Nochtans werd enkele maanden geleden ook Lisa Colruyt (40), de dochter van Jef, naar voren geschoven als een potentiële kanshebber. “Maar dat lijkt wat voorbarig. Zij zetelt nu in de raad van bestuur, wat geen operationele functie is.”

Ongeschreven regel

De 64-jarige Jef Colruyt heeft al enkele keren aangegeven dat hij niet tot zijn zeventigste aan zou blijven. De retailgroep heeft daarenboven de ongeschreven regel dat iedereen boven de 62 jaar zijn managersfunctie moet neerleggen en een eerder coachende rol moet aannemen. “Maar Colruyt zit al een tijdje in moeilijk vaarwater. Ik denk niet dat Jef op deze manier het bedrijf wil overgeven aan een ander. Hij wil eerst terug op koers zitten.”

Het vertrek Van Wettere is overigens de derde op korte termijn. Eerder werd ook directeur non-food Dieter Struye aan de deur gezet omdat hij zijn doelstellingen niet haalde. En vertrok de marketing directeur Guy Elewaut.