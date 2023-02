Spezia is volgende Serie A-club die van trainer wisselt

Het Italiaanse Spezia heeft afscheid genomen van coach Luca Gotti, die nog maar in dienst was sinds vorige zomer. Spezia vertoeft op dit moment op de 17e plek in de Serie A, met twee punten meer dan het team (Hellas Verona) op de eerste degradatieplaats.

Gotti, die in het verleden actief was als coach bij Udinese, arriveerde in juli na het vertrek van Thiago Motta. Nu wordt hij zelf ontslagen, vier dagen voor het duel tegen Juventus op de 23e speeldag in de Serie A.

Spezia kon na de WK-break slechts één wedstrijd winnen. Daarnaast speelde het drie keer gelijk en werd ook drie keer verloren. Het team heeft nog twee punten voorsprong op de 18e plek, die gelijkstaat aan degradatie. Dit weekend volgde een nieuw gelijkspel tegen Empoli. Spezia stond tot de 70e minuut 2-0 voor en liet die voorsprong alsnog ontglippen, het was een doodsvonnis voor Luca Gotti.

Spezia is al de zesde club in Italië die dit seizoen zijn trainer ontslaat. Er staat ook nog een zevende trainerswissel te gebeuren. Davide Nicola, de T1 van Salernitana, lijkt de slechte resultaten van zijn ploeg volgens de Italiaans pers ook te moeten bekopen met een ontslag. Salernitana staat momenteel 16e, op vier punten van de eerste degradatieplaats.