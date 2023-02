BNXT LEAGUE. Oostende zeker van pole position na verdiende winst in Antwerp Giants

Coach Dario Gjergja is na winst met Oostende in Antwerp Giants zeker van de pole-position. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Een steriel Telenet Giants Antwerp kwam in de uitgestelde topper van de BetFirst BNXT League en tegen Oostende nooit in aanmerking voor de winst. Na de attractieve topper van zondag en winst voor Oostende na twee verlengingen bracht de “return” geen spektakel. Een efficiënt Oostende kende dan ook geen problemen en won met verdiende cijfers. De West-Vlamingen zijn meteen ook zeker van de pole position. De Giants blijven tweede, maar moeten zaterdag in de slotwedstrijd van de Belgische fase van de BNXT League en in de Lotto Arena wel winnen van Limburg United om die tweede stek vast te houden.

De aanvangsminuten waren voor Telenet Giants Antwerp: 4-1 en 8-6. De Sinjoren vielen echter stil, misten vele driepuntpogingen en waren snel tegen een efficiënt Oostende op achtervolgen aangewezen. De kustploeg scoorde via Pierre-Antoine Gillet en nam dus het commando over: 8-10 en 16-20 na een bom van ex-Giant Vrenz Bleijenbergh. De Giants, die het aanvangskwart met een 18-20 achterstand begonnen, verloren in het tweede schuifje volledig hun momentum. Oostende dropte bommen, de Giants misten vooral driepunters. De verdediging van Oostende stond op scherp, maar Telenet Giants Antwerp miste vooral vele open shots. Breein Tyree en Vrenz Bleijenbergh stuwden in het tweede schuifje Oostende met flitsend basketbal na een 29-33 en 31-38 tussenstand naar een 34-44 bonus halfweg.

Spencer Butterfield zorgde met 6 punten op een rij bij het begin van de tweede helft voor een 40-44 Antwerpse remonte. Verdedigend zat het echter niet snor bij Telenet Giants Antwerp en aanvallend werd er vooral statisch geacteerd. Pierre-Antoine Gilliet (25 punten uit een 9 op 12 aan shots), die volgens coach Dario Gjergja met een hamstringblessure sukkelt, acteerde op topniveau en was in het derde kwart en na een 14-22 tussenspurt de grote bezieler van de 48-66 bonus van Oostende. In het slotkwart roteerden beide coaches met al hun spelers en was er via Brandon Anderson nog een bescheiden Antwerpse remonte: 58-68. Breein Tyree, uitblinker Pierre-Antoine Gillet en Vrenz Bleijenbergh stelden tegen een bijzonder slecht geïnspireerd Telenet Giants Antwerp (21 op 60 shots, waaronder 5 op 19 driepunters,) de overtuigende zege van Oostende na 61-73 dan ook veilig.Keizer Willy Steveniers ziet Vrenz Bleijenbergh schitterenKeizer Willy Steveniers, die vorig jaar Vrenz Bleijenbergh prive-training gaf, zat in de tribune in de Lotto Arena en zag zijn poulain in eigen stad en tegen zijn ex-ploeg tevens met een puike prestatie en een double-double (13 punten, 11 rebounds, 5 assists) uitpakken. Oostende domineerde, op de balverliezen na, tevens alle statistieken. “Die turnovers blijft een werkpunt,” sakkerde coach Dario Gjergja van Oostende.

Telenet Giants Antwerp-Oostende 64-80

Kwarts: 18-20, 16-24, 14-22, 16-14

Telenet Giants Antwerp: Anderson 13, Smout 0, Bradford 4, D’Espallier 4, De Ridder 15, Marinkovic 3, Rogiers 3, Butterfield 14, Mwema 4, Upshaw 7

Oostende: Tyree 14, van der vuurst 9 , Bleijenbergh 13, Barcello 0, Buysschaert 6, Bratanovic 8, Pintelon 2, Gillet 25, Troisfontaines 3