Mister Davis Cup Steve Darcis en Wim Fissette nemen het roer over van Johan Van Herck

Steve Darcis stond erom bekend om altijd wat meer te kunnen in de Davis Cup. — © BELGA

Eind januari kondigde Johan Van Herck aan na 2023 te stoppen als kapitein van de nationale tennisteams, maar hij mocht al vroeger vertrekken. Toen de Belgen in de Davis Cup een 2-0 overwinning nog uit handen gaven, besloot de Belgische tennisfederatie hem al vroeger zijn ontslagbrief te bezorgen. Van Herck had de deur nog niet achter zich dichtgetrokken of zijn opvolger kwam al binnenwandelen.

Na teleurstellende resultaten kreeg Johan Van Herck zijn cv. — © BELGA

Steve Darcis (38) stond al een tijdje achter de schermen klaar om het roer over te nemen. De Luikse ex-tennisspeler en Mister Davis Cup werkt tegenwoordig als coach van de Franstalige tennisfederatie en begeleidt ook opkomende talenten Gauthier Onclin (ATP 263) en Raphael Collignon (ATP 236). Naast zijn actieve werkzaamheden in de tenniswereld is hij ook goed bevriend met David Goffin. Zijn voormalige teammaat Ruben Bemelmans - en coach van poulain Zizou Bergs - neemt de rol van assistent-coach op zich. De 35-jarige Limburger kondigde vorig jaar aan met tennispensioen te gaan.

Wim Fissette coacht de vrouwen in de Billy Jean King Cup. — © luc daelemans

Wim Fissette (42) zal dan weer de vrouwen coachen in de Billy Jean King Cup. De Truienaar kan met tal van succesvolle samenwerkingen met o.a. Clijsters, Azarenka, Halep en Oska een indrukwekkend cv voorleggen. Kirsten Flipkens, die op Wimbledon tegen Halep haar laatste enkelmatch speelde, wordt assistent-coach.

Morgen lichten Darcis en Fissette meer toe over hun aanstelling.