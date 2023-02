REACTIES. Scott Parker zag een “moedig Club Brugge dat risico’s nam”, Hans Vanaken vond dat “er meer mogelijk was”

Mignolet: “Getoond dat we de evenknie zijn”

Simon Mignolet gelooft niet dat Club na de 0-2-nederlaag tegen Benfica al uitgeschakeld is. Hij ziet nog kansen voor de return. “We wilden met een beter resultaat naar Portugal - 0-1 was beter geweest -, maar dat wil niet zeggen dat het voorbij is. We hebben getoond dat we de evenknie zijn. Voor de rust kregen we wat mogelijkheden. Na de pauze maken we zelf twee foutjes. Dat kan Benfica volgende week ook doen. Het gaat om details, we hebben nog iets om voor te spelen.”

“De 0-1 kwam er na een penalty, Mignolet raakte de bal nog. “Ik had me ingesteld op een schot rechtdoor. Met de oude regels, waarbij je voor je lijn mag komen, had ik die bal kunnen pareren. Nu ontbrak het me aan kracht.”

© AP

Club was bij momenten goed. “Er was gezonde energie, een positieve sfeer. En de tegenstander speelt ook voetbal. We hebben een goede wedstrijd afgewerkt, maar die tweede tegengoal doet pijn”, besloot de Gouden Schoen bij VTM.

Vanaken: “Er was meer mogelijk”

“Vooral de eerste helft had ik het gevoel, een goed blok. Een aantal mogelijkheidjes maar weggegeven. Twee kopballen die gevaarlijk konden zijn, voor de rest stonden we heel goed. Op die counter in het begin hadden we mogelijkheden om Benfica pijn te doen. Dat plannetje liep in de eerste helft heel goed. Er was beleving in de ploeg en dit keer wel vertrouwen. Ook met het publiek erachter. Ik heb het gevoel dat we dat in de tweede helft minder konden vasthouden. Counters die ook iets minder uitgespeeld werden. En dan de twee goals die we eigenlijk weggeven. Er was meer mogelijk dan deze 0-2”, legde Vanaken uit bij VTM.

“We moeten vooral deze beleving ook in de competitie weer terugvinden. Maar het niveau is de laatste weken alvast opgekrikt. We moeten dit gewoon doortrekken en hopen op goede resultaten. Winst pakken in de competitie zodat we met vertrouwen naar Benfica kunnen afzakken. Je weet nooit als je daar snel kan scoren of iets kan doen, dan kan het nog een heel andere match worden. Daar moeten we voor gaan.”

“Ik heb eerder al gezegd dat wij underdog waren. Dat is nu nog iets groter geworden. Het zal een heel lastige opgave worden want het is uiteindelijk een goede ploeg die goed is aan de bal”, aldus Vanaken.

Scott Parker: “Trots op het team”

“Ik ben ontzettend trots op het team. We hadden met Benfica ook een zware dobber. Als je de match gaat analyseren, was onze eerste helft eigenlijk echt wel goed. Grote kansen hebben we gecreëerd met onder meer Tajon Buchanan, en ook nog eens een afgekeurde goal. Maar de samenvatting van de match zijn misschien wel de paar fouten die ons vanavond de das hebben omgedaan. Uiteraard is de kwaliteit die Benfica met momenten op de mat kon leggen voor ons een serieuze test gebleken. Maar voor grote delen vond ik dat we het heel goed deden. Dat we ook kwaliteit toonden in ons spel. We toonden ons moedig, namen ook risico’s en zorgden daardoor voor problemen bij hen. Het is natuurlijk niet fijn om meteen na rust een tegengoal te slikken. Dat was absoluut een serieuze knauw voor ons. Maar al bij al herstelden we ons wel. Bij de andere tegengoal gaat het om een jonge speler (Meijer, red). Dat is een fout die kan gebeuren. Achteraf gezien bepalen die fouten wel de uitslag van de match”, besloot Parker bij Proximus Pickx.