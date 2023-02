LVL sprokkelt punt in Oudegem

Opnieuw geen Baska Krenicka aan de pass bij Genk. Jade Dekeyser kreeg voor de tweede wedstrijd op rij haar kans en gebruikte haar lengte optimaal in het blok. Opposite Laura Meynckens stuwde haar team met 26 punten (40 %, 3 aces) naar een verrassende 1-2-voorsprong. Ook Ozola, die aan 50 % scoorde in het midden, liet zich opmerken. Maar die voorsprong omzetten in een driepunter zat er voor de Limburgse fusieclub niet in. In de tiebreak liep Oudegem onder impuls van de ervaren Coolman 5-2 uit. Die kloof zou een vermoeid LVL, gehandicapt door een gebrek aan wisselmogelijkheden, niet meer dichten.

Komende zaterdag maakt Genk de verplaatsing naar Oostende.

Sets: 19-25, 25-18, 25-27, 25-23, 15-10.

Oudegem: Coolman 15, D’Hondt 8, De Paepe 6, Waelkens 6, Daniels 13, Coppin. Libero: Delanote. Kwamen in: Kustermans 4, Deckers 7, Versteynen 12.

LVL: Meynckens 26, Wijers 13, Eyer 9, Ozola 11, Goossens 16, Dekeyser 6. Libero: Lambrix.