Voorzitter Wereldbank David Malpass zal eind juni aftreden

Het is niet meteen duidelijk waarom de 66-jarige Malpass, die benoemd werd door voormalig Amerikaans president Donald Trump, vertrekt minder dan een jaar voor het einde van zijn vijfjarige ambtstermijn.

Malpass kwam in april 2019 aan het roer bij de Wereldbank nadat hij in de regering-Trump had gediend als topambtenaar voor internationale zaken bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens een ongeschreven regel staat er steeds een Amerikaan aan het hoofd van de Wereldbank en een Europeaan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Onder vuur

Afgelopen najaar kwam Malpass onder vuur te liggen van het Witte Huis nadat hij weigerde te zeggen dat hij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering steunde. Later verontschuldigde hij zich en herhaalde hij zijn standpunt dat menselijke activiteiten bijdragen aan de klimaatverandering.

Amerikaans minister van Financiën Janet Yellen heeft onlangs een belangrijke aanzet gegeven om de werkwijze van de Wereldbank te hervormen, zodat er meer leningen worden verstrekt om klimaatverandering en andere wereldwijde problemen te bestrijden.