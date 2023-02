Ethiopiër Girma duikt onder 25 jaar oude wereldrecord op indoor op 3.000 meter

De Ethiopiër Lamecha Girma heeft woensdag bij de World Athletics Indoor Tour in het Franse Liévin het wereldrecord in zaal op de 3.000 meter verbeterd. Hij snelde naar 7:23.81.

Het wereldrecord stond al 25 jaar op naam van de Keniaan Daniel Komen. Die liep toen in Boedapest naar 7:24.90.

In Liévin dook ook de Spanjaard Mohamed Katir in een race voor de geschiedenisboeken onder het wereldrecord. Hij klokte 7:24.68, een nieuw Europees record. Hij deed liefst zes seconden beter dan zijn landgenoot Adel Mechaal, die vorig jaar 7:30.82 klokte in New York.