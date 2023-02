Ben Mertens staat in achtste finales Welsh Open tegenover icoon Ronnie O’Sullivan

Ben Mertens (WS-115) heeft zich woensdag in Llandudno voor het eerst voor de achtste finales van een rankingtoernooi geplaatst. In de derde ronde van het Welsh Open nam de 18-jarige Oost-Vlaming met 4-3 de maat van de Engelsman David Gilbert (WS-19).

Gilbert potte breaks van 57, 68 en 142 weg, maar met breaks van 130 en 70 kon Mertens toch een 2-1 en 3-2 voorsprong nemen. In het zesde frame liet Mertens een kans om het af te maken liggen, waarna Gilbert met een break van 60 een decider uit de brand sleepte. Daarin werd het nog spannend nadat een break van Mertens bij 52 stokte, maar kon “Tintin” na een foutje van Gilbert toch de overwinning over de streep trekken.

In de achtste finales staat Mertens donderdagavond tegenover ‘s werelds nummer een Ronnie O’Sullivan. Met breaks van 100, 62 en 58 draaide de 47-jarige Engelsman zijn landgenoot Rod Lawler (WS-114) een 4-0 om de oren. De wereldkampioen moet de finale halen in Llandudno om volgende week het Players Championship te kunnen spelen. Dat toernooi is voorbehouden aan de top zestien van de Order of Merit over het lopende seizoen en daarop was “The Rocket” voor aanvang van het Welsh Open pas 26e. Ook John Higgins (WS-6) hoeft de hoop op een ticket voor Wolverhampton nog niet op te geven. Hij plaatste zich woensdagnamiddag met een 4-0 zege tegen Martin Gould (WS-45) voor de derde ronde. De Schot moet het toernooi wel winnen om naar de top zestien op te klimmen.

Mertens speelde één keer eerder tegen O’Sullivan en deed het toen lang niet onaardig. In december vorig jaar moest hij in de eerste ronde van het English Open nipt met 4-3 de duimen leggen voor O’Sullivan, nadat hij een 3-0 achterstand ophaalde.