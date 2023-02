Foutjes genadeloos afgestraft: Club Brugge mag nieuwe Europese stunt vergeten na logische nederlaag tegen Benfica

Een Belgische kwartfinalist in de Champions League? Keep on dreaming. Club Brugge begon sterk, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Benfica. Door twee individuele fouten, van Hendry en Meijer, werd het 0-2. Alleen met een superstunt kan blauw-zwart zich nog plaatsen, maar het zal nu wel focussen op de competitie.

De tiende Champions League-wedstrijd was het voor Scott Parker. Hij speelde er negen met Chelsea, nu vierde hij zijn debuut als coach. Hij deed dat met een specialleke in zijn line-up: Denis Odoi kreeg op het middenveld de voorkeur op zowel Nielsen als Rits. Een extra buffer voor de defensie, maar niet meegerekend in dat plannetje was de gele kaart die hij al na acht minuten zou oplopen. Een slechte pass van Onyedika lag aan de basis, maar los daarvan had Odoi het voor rust ook moeilijk.

Als team begon Club Brugge dan weer alleraardigst. De eerste (kop)kans was weliswaar voor Goncalo Ramos – uiteraard fit geraakt – maar blauw-zwart was baas en kwam na vijf minuten bijna op voorsprong. Meijer stuurde Buchanan diep op links en die kon alleen afgaan op de keeper. Doordat de hoek zo schuin was, raakte hij uiteindelijk net niet voorbij Vlachodimos.

Cruciaal was de rol van Noa Lang. Parker had er net als op Antwerp voor gekozen om Yaremchuk op de bank te laten – dat zal gepikt hebben, tegen zijn ex-club – waardoor Lang weer optrad als ‘valse negen’. Hij kwam constant het middenveld versterken en liep er overal lekker tussen. Scoren lukte de Nederlander nog niet – hij knalde een keer over en zag een ander schot geblokt – maar hij deed de ploeg draaien. En zorgde ervoor dat de fans – die met een knappe tifo hadden uitgepakt – waar kregen voor hun geld.

Prima spelleiding

Voor Benfica was het even slikken. Niet dat een tweede seizoensnederlaag al in de maak was, maar in de eerste helft van de eerste helft was het toch ondermaats. Door gevaarlijke balverliezen van Odoi en Mata, die bijna werden afgestraft, kwam het echter terug in de match en nam het het commando helemaal over. Antonio Silva kopte een dikke kans over, Rafa Silva mikte na een ingestudeerd nummertje op vrijschop op de paal en vond nadien Mignolet nog eens op zijn weg, en ook het vizier van Ramos stond nog niet op scherp.

Bij Club mochten ze dus nog van geluk spreken dat het 0-0 stond aan de rust, al scoorde het vlak voor affluiten ei zo na zelf nog. Lang schilderde een vrije trap op het hoofd van Odoi en die knikte de bal effectief voorbij de Griekse keeper, maar het feestje ging niet door. De lijnrechter had buitenspel gezien. Een kwestie van centimeters, maar het was correct. Op de spelleiding viel absoluut niks aan te merken. Davide Massa liet 45 minuten lang de vaart in de match en dus was het een aangenaam schouwspel. Enkel de goals ontbraken.

In de tweede helft was het haast onmiddellijk bingo, voor Benfica dan, maar de uitstekende vrijschop van Grimaldo werd niet in doel gedevieerd door Ramos. Achttien goals dit seizoen plus nog eens drie stuks op het WK, maar in Jan Breydel sprong hij slordig met zijn mogelijkheden om. De Portugese spits bleef wel werken en maakte de misser al snel goed. Hij werd nog eens aangespeeld in de zestien en was een fractie sneller op de bal dan Jack Hendry. De Schotse verdediger tikte zijn kuit aan en de scheids wees meteen naar de stip. Club kon nu enkel bidden voor een mirakelredding van Mignolet – in de poules al goed voor 31 saves – en de doelman zat wel degelijk bij de bal, maar Joao Mario had zijn penalty nét hard en hoog genoeg getrapt.

Waar blijft die spits?

Club had nog voldoende tijd om zich te herpakken, maar dat lukte maar mondjesmaat. Het had duidelijk nood aan nieuwe offensieve impulsen. Aan een echte spits ook, of die nu Yaremchuk, Jutgla of Jelle Vossen – gespot in de tribunes – heette. Het was echter Nielsen die na 65 minuten Odoi kwam aflossen. Een middenvelder voor een middenvelder, mja. Dat bracht Benfica niet bepaald in problemen. Het kreeg zelfs weer meer controle en leek – met een paar frisse krachten zoals Neres erbij – te kunnen freewheelen naar die levensbelangrijke uitzege.

Een kwartier voor tijd werd Jutgla dan toch naar de bank geroepen om in te vallen. De Spanjaard, die twee duels miste door een blessure, trof al tweemaal raak in de groepsfase en kwam er dan ook onder luid applaus in. De Brugse supporters rekenden op een slotoffensief, maar da’s natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. De spelers wilden wel, maar hadden steeds meer moeite met het tempo en uiteindelijk moesten ze nog een tweede tegengoal toestaan. Dat had niet gehoeven, maar na mistasten van Meijer mocht Neres op Mignolet af en was de 0-2 een feit. De kwalificatie voor Benfica ook, zeker? In het Estadio da Luz met minstens twee goals verschil gaan winnen, begin er maar aan. Dan maar beter wat beginnen winnen in de Jupiler Pro League.