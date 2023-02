Truiense handbaldames plaatsen zich voor bekerfinale, daarin wacht op 1 april Eupen

Het duurde even vooraleer Sint-Truiden de wedstrijd onder controle kreeg. Uilenspiegel verdedigde knap, kon rekenen op een sterke keepster en haalde bij momenten aanvallend verrassend uit. Sint-Truiden, dat de tegenstander zag aanklampen tot 6-7, trok in het tweede kwartier sterk van leer. Macours en vooral Ghijsens scoorden vlotjes en halverwege lag de partij bij een 9-18-score in een beslissende plooi. In de tweede helft profiteerde de thuisploeg van een aantal tijdstraffen bij Sint-Truiden om wat van de achterstand weg te werken, maar voor de overwinning kwam Uilenspiegel niet meer in aanmerking.

Tegenstander van Sint-Truiden in de bekerfinale, die op 1 april in Hasselt wordt afgewerkt, is Eupen, dat in de halve finale Sprimont met duidelijke 37-23-cijfers opzij zette.