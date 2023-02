Vlaamse regering over 163 migranten die in Ruisbroek werden afgezet: “Onaanvaardbaar wat Brussel doet”

“Deloyaal”, noemt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) de operatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Het is onaanvaardbaar dat minister-president Rudi Vervoort (PS) 163 Brusselse daklozen in Sint-Pieters-Leeuw onderbrengt zonder voorafgaand overleg met de burgemeester en de Vlaamse regering. Zo gaan we niet om met lokale besturen. Zo gaan gewesten niet om met elkaar. Zo gaan we niet om met daklozen.”

Hij tekent formeel protest aan tegen de beslissingen van Vervoort. En hij krijgt onmiddellijk bijval van zijn andere collega’s in de Vlaamse regering. Minister van Onderwijs en Vlaams-Brabander Ben Weyts (N-VA) roept Brussel op om zo snel mogelijk hun beslissingen “om asielzoekers te dumpen in de Vlaamse rand” terug te draaien. “Anders wordt het robbertje vechten in het overlegcomité. Loyauteit is geen eenrichtingsverkeer.”

Op het federale niveau wast staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) haar handen in onschuld. De evacuatie naar noodopvangplekken was opgezet door de Brusselse instanties, klinkt het op haar kabinet, Asiel en Migratie zou zich op die locaties bekommeren over de verdere procedures en doorstroom. “Ik betreur dat er geen overleg is geweest met burgemeester, is iets dat ik altijd wél doe”, schrijft De Moor op haar sociale media. “Hotelopvang is geen duurzame oplossing. Ik zal prioritair de asielzoekers in Sint-Pieters-Leeuw laten doorstromen naar Fedasil.” Maar voor N-VA-Kamerlid Theo Francken is het wel duidelijk. “Mevrouw De Moor en mijnheer Vervoort, jullie moeten dit probleem oplossen. Jullie hebben dit zelf veroorzaakt door jullie slecht asielbeleid.”

Het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) was gisteren een hele dag onbereikbaar op vragen over de evacuatie naar Ruisbroek.