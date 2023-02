Waar moet het heen met het volleybal in de provincie Antwerpen? “Wij komen helaas niet zo vaak op tv als voetbal of hockey”

Provincie Antwerpen

Waar gaat het naartoe met volleybal in onze regio? Vorig week raakte bekend dat de vrouwenploeg van Fixit Kalmthout zich bewust naar de Liga B laat zakken. Ook in het mannenvolleybal ontbreekt elk spoor van een team uit onze provincie in de hoogste klasse. Of wordt volgend seizoen hét jaar van de doorbraak? “Wij zijn alvast van plan om te promoveren.”