Rihanna schittert op cover van Vogue

Nog geen week geleden was Rihanna voor wereldnieuws met haar Half Time show op de Super Bowl. Niet alleen omdat ze voor de eerste keer in jaren nog eens optrad, maar omdat ze dat ook nog eens zwanger deed. Enkele dagen later laat ‘Riri’ opnieuw van zich horen, deze keer met een cover van Vogue waar ze samen met haar gezinnetje op schittert.

Op de foto is de bolle buik van de 34-jarige zangeres niet zichtbaar. Wel op de cover van de Britse Vogue: haar negen maand oude zoon en partner A$ap Rocky. In het interview met het modeblad vertelt ze onder andere over hoe ze plots gevraagd werd om afgelopen zondag tijdens een van de grootste events van het jaar op te treden, het leven na de bevalling en de toekomst .

“Kijk, ik ben klaar voor wat er ook mag komen”, vertelt ze wanneer haar gevraagd wordt of ze nog meer kinderen wilt. “Misschien wil ik wel meer kinderen, maar ik zal zien wat god in petto heeft voor me. “Ik sta open voor wat dan ook. Een meisje, een jongen, het is me eenders”, vertelt ze.