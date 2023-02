Amerikaanse actrice Raquel Welch (82) overleden

Haar laatste tv-rol dateert al van meer dan 5 jaar geleden, maar Welch heeft er een lange succesvolle carrière opzitten. Nadat ze enkele schoonheidswedstrijden in haar thuisstad San Diego op haar naam had geschreven, waagde ze zich in de jaren 60 voor het eerst aan het witte doek. Haar grote doorbraak kende ze met Fantastic Voyage, een sciencefictionfilm uit 1966 waarin Welsh schitterde als Cora Peterson. Ook haar kleine rol in de film One Million Years B.C bleef veel (voornamelijk mannelijke) kijkers bij. Ze had slechts een handvol lijnen tekst in de film, maar de beelden van Welch in een bikini gemaakt van hertenvel gingen de filmgeschiedenis in.

Raquel Welch in One Million Years B.C — © ISOPIX

Ze werd prompt gekatapulteerd tot sekssymbool, een rol die ze overnam van de in 1962 overleden ster Marilyn Monroe. Daarmee bewees Welch dat niet alleen blondines de essentie van vrouwelijkheid konden belichamen. Geroemd voor haar schoonheid groeide de Amerikaanse uit tot een van de meest gevraagde actrices in de verdere jaren 60 en 70. In 1973 kreeg ze zelfs een Golden Globe voor haar rol in The Three Musketeers.

Postergirl

Het feit dat het publiek vooral oog had voor haar uiterlijk en minder voor haar acteertalent frustreerde Welch wel eens. Met een opvallende rol als transseksueel in de film Myra Breckinridge probeerde ze serieus genomen te worden als actrice, maar de film flopte.

Welch bleef vooral bekendstaan als postergirl die ophing in verschillende tienerkamers. Playboy noemde haar later de derde meest sexy filmster uit de 20e eeuw en ook het tijdschrift Empire nam de actrice op in een lijst van de honderd meest sexy filmsterren ooit.

Vanaf de jaren 80 dook Welch vooral nog op in ondersteunende rollen. Zo was ze in 2001 nog te zien in de populaire romantische komedie Legally Blonde en kreeg ze ook een aflevering aan haar gewijd in de Muppet Show.

Welch trouwde in haar leven vier keer met achtereenvolgens James Welch (1959-1964), Patrick Curtis (1967-1972), Andre Weinfeld (1980-1990) en Richard Palmer (1999-2004). Ze laat ook twee kinderen achter, Tahnee en Damon Welch.

© Getty Images

© Bridgeman Images