Energiecontract is in februari nog eens 20 procent goedkoper geworden, voorschotten dalen tot gemiddeld 280 euro

Een energiecontract is in februari opnieuw 20 procent goedkoper geworden, denk aan maandelijkse voorschotten van 280 euro voor gas en elektriciteit, in plaats van 350 euro vorige maand en maar liefst 700 euro een half jaar geleden. Daarmee bereikt de gemiddelde jaarfactuur het laagste peil sinds december 2021.

Wie in februari een nieuw energiecontract voor gas en elektriciteit afsluit, betaalt daarvoor gemiddeld zo’n 3.356 euro, aldus berekeningen van de Vreg, de Vlaamse energiewaakhond.

Het allergoedkoopste energiecontract dat in februari op de markt was, bedraagt - aldus opnieuw de Vreg - nog zo’n 2.800 euro.

Opnieuw een forse daling: in vergelijking met vorige maand is zowel de prijs van elektriciteit als van gas met zo’n 20 procent gedaald. Een gezin met een doorsnee verbruik dat in februari een nieuw energiecontract afsluit, komt voor elektriciteit op jaarbasis gemiddeld op zo’n 1.400 euro uit, voor gas op iets minder dan 2.000 euro.

280 euro voorschot

Concreet? Wie een nieuw energiecontract afsluit, zal maandelijks gemiddeld zo’n 280 euro voorschot worden gevraagd, tegen 350 euro voor wie vorige maand een nieuw jaarcontract afsloot. Ter vergelijking: in september vorig jaar liepen de maandelijkse voorschotten tegen de 700 euro aan. Een gemiddeld energiecontract kostte volgens berekeningen van dezelfde Vreg toen meer dan 9.000 euro per jaar.

Energiesteun

Intussen is het de vijfde maand op rij dat de gemiddelde prijs voor een energiecontract fors daalt. Vandaar ook dat de regering De Croo vorige week besliste om de steunmaatregelen om gezinnen door de energiecrisis te loodsen – en die de overheid miljarden kostte - nu af te bouwen. Met een gemiddelde energiefactuur van op dit moment 3.356 euro zitten we immers opnieuw op het niveau van eind 2021, enkele maanden voor de oorlog in Oekraïne losbarstte.

Verdere daling?

Toch is er discussie of de energieprijzen ook de volgende maanden verder zullen blijven dalen. Het financiële persagentschap Bloomberg verwacht dat op de groothandelsmarkten voor gas de prijzen weer omhoog zullen gaan. En dat onder meer door de grote concurrentie met Azië dat op hetzelfde gas aast. “Het ziet er naar uit dat de prijzen de komende maanden structureel hoger zullen blijven dan voor de Russische inval in Oekraïne”, zegt ook consultant Eurasia Group.

Ter herinnering: voor de Russische inval in Oekraïne en voor corona bedroeg een gemiddelde jaarfactuur energie voor een doorsnee gezin bij ons zo’n 2.000 euro: 800 euro aan elektriciteit, 1.200 euro aan gas.

Voorschotten

Dat de energieprijzen ook in februari verder naar beneden duiken, doet de druk op de energieleveranciers toenemen om de soms erg hoge voorschotten die ze de voorbije maanden aan hun klanten vroegen snel naar beneden te halen.

Alvast TotalEnergies kondigde begin deze week aan dat het de maandelijkse voorschotten van zo’n 35.000 klanten fors gaat verlagen. Het gaat om klanten met variabele contracten, waarbij de tarieven mee bewegen met de prijzen op de energiemarkten. Concreet zullen mensen hun voorschot met enkele tientallen euro’s of soms zelf meer dan 100 euro zien dalen.

Bedoeling is dat de komende dagen en weken alle leveranciers de voorschotten van hun klanten met een variabel contract naar beneden bijstellen, nadat de federale regering daarover een akkoord sloot met de energieleveranciers.