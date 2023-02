Gloria Monserez gestopt met sociale media: “Het geeft mij bepaalde rust”

Nadat ze eindeloos bleef scrollen op Instagram en al haar vrije tijd daaraan besteedde, besloot Gloria Monserez dat het genoeg was geweest. In juli verwijderde de actrice haar accounts op Instagram en Facebook voor één maand, maar ondertussen heeft ze die nog altijd niet opnieuw geactiveerd. “Natuurlijk mis ik het, maar het geeft mij wel een bepaalde rust”, vertelt ze in Café play.

Door haar drukke agenda heeft ze gelukkig niet altijd veel tijd om de sociale media te missen. “Ik heb zelf al veel nagedacht over hoe mijn toekomstige carrière er zal uitzien en wil me focussen op presenteren”, klinkt het. “Zo’n show als de Kastaars lijkt me tof.”

En als het niet lukt als presentatrice kan Monserez misschien iets proberen in de tekenwereld. “Als ik me slecht voel, dan teken ik meestal”, aldus Gloria. En dat valt in de smaak, want er liet zelfs al iemand een tekening van haar tatoeëren op zijn been.

(tica)