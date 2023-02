Verschillende Duitse luchthavens blijven vrijdag gesloten door stakingsactie

Nu vrijdag zullen verschillende luchthavens in Duitsland gesloten blijven voor passagiersvluchten als gevolg van een stakingsactie. Dat is onder meer het geval voor de luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland, en nummer twee München. Ook Hamburg houdt de deuren gesloten.

Vakbond Verdi plant acties op zeven luchthavens in Duitsland (Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover en Bremen). De vakbond wil zijn eis voor meer loon hiermee kracht bijzetten, in het licht van de erg hoge inflatie. De actie zou zware gevolgen hebben: duizenden vluchten zullen worden geschrapt.

Op de luchthaven van Frankfurt alleen al stonden vrijdag 1.005 passagiersvluchten gepland, die nu allemaal worden geannuleerd. In München zijn meer dan 700 vertrekkende en aankomende vluchten getroffen, zegt de uitbater van de luchthaven. Er zal wel een uitzondering worden gemaakt voor enkele speciale vluchten, zoals voor de deelnemers van een internationale Veiligheidsconferentie in München of voor humanitaire of medische vluchten. Passagiers worden opgeroepen om niet naar de luchthaven te komen, maar zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij.

Sectororganisatie ADV houdt rekening met in totaal 2.340 gecancelde vluchten, zowel binnenlandse als internationale. “Meer dan 295.000 vliegtuigpassagiers zullen door dit onredelijk dispuut getroffen worden”, klinkt het. De organisatie roept op verder te onderhandelen zonder de passagiers te treffen. Op 22 en 23 februari wordt er verder onderhandeld in Potsdam.