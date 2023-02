Aardbeving met kracht 6.1 treft Filipijnen

Een aardbeving met een kracht van 6,1 heeft in de nacht van woensdag op donderdag (plaatselijke tijd) het centrum van de Filipijnen getroffen. Dat heeft het Amerikaanse aardbevingsobservatorium USGS bekendgemaakt. Er is geen melding gemaakt van schade of slachtoffers.

De aardbeving, die ondiep (minder dan 60 km) was, trof het eiland Masbate, in het centrum van de eilandengroep, donderdag kort na 2 uur (woensdag 20 uur Belgische tijd), aldus de USGS. Het epicentrum lag op 11 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp. Er was geen tsunamiwaarschuwing. Voorlopig werden er ook nog geen slachtoffers gemeld.

Op 1 februari werd het zuiden van de Filipijnen al getroffen door een aardbeving met een kracht van 6, plaatselijke autoriteiten waarschuwden toen voor naschokken en schade.

De straten na de aardbeving in juli 2022 — © AFP

Verschillende aardbevingen

De Filipijnen liggen op de ‘Pacific Ring Of Fire’, een gebied met een intense seismische en vulkanische activiteit. Er worden daarom geregeld oefeningen georganiseerd waarbij aardbevingscenario’s worden gesimuleerd.

In oktober 2022 trof een aardbeving van magnitude 6.4 het bergstadje Dolores in de noordelijke provincie Abra. Verschillende mensen raakten gewond en er was schade. De stroom viel ook uit in het grootste deel van de regio.

In juli 2022 veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 7 - eveneens in de bergachtige provincie Abra - een aardverschuiving en scheuren in de grond. Elf mensen kwamen om het leven, honderden raakten gewond.