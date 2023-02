Russische journaliste krijgt zes jaar cel voor telegrampost over Marioepol

In Rusland is een journaliste veroordeeld tot 6 jaar cel nadat ze op Telegram had bericht over een bombardement op een Oekraïens theater. Maria Ponomarenko, de journaliste in kwestie, werd in april al opgepakt, omdat de informatie die ze had verspreid “fake news” zou zijn.

Ponomarenko schreef in april op haar eigen Telegramkanaal dat Rusland een luchtaanval had uitgevoerd op een theatergebouw in Marioepol. De aanslag maakte honderden slachtoffers, maar Rusland heeft altijd ontkend dat het iets met het bombardement te maken had. Volgens het Kremlin werd de aanval gepleegd door Oekraïense nationalisten.

De berichten van de journaliste werden dan ook afgewimpeld als “foutieve informatie” en Ponomarenko werd opgepakt in Sint-Petersburg. Sindsdien werd ze in voorhechtenis gehouden in een detentiecentrum. Volgens haar werkgever RusNews heeft haar gevangenschap gezorgd voor psychologische problemen. Ponomarenko, die moeder is van twee kindjes, werd in juli overgebracht naar een psychiatrische instelling en zou daar in september zelfs een zelfmoordpoging hebben ondernomen.

De Russische rechtbank toonde echter weinig medelijden. Volgens het persagentschap TASS werd ze zopas veroordeeld tot zes jaar gevangenis. Ze zal ook vijf jaar lang de toegang tot internet worden ontzegd, klinkt het in het persbericht.

Het internationale Comité ter Bescherming van Journalisten (CBJ) vroeg onlangs nog om haar vrijlating eiste, maar daar wordt dus geen gehoor aan gegeven. Sinds de start van de oorlog zijn er volgens de laatste cijfers van het CBJ al zo’n 19 journalisten opgesloten in Rusland. “We eisen dat Rusland stopt met het vervolgen van de media omwille van hun berichtgeving en commentaren over de oorlog”, aldus het eerdere statement van CBJ.