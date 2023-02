Musk benoemt zijn hond tot nieuwe baas van Twitter: “Zo veel beter dan de vorige”

Eerder deze week liet Elon Musk weten dat hij tegen eind dit jaar op zoek gaat naar een nieuwe CEO voor Twitter. Vandaag borduurde hij nog even verder op die uitspraken door enkele ludieke tweets te posten. Hij deelde een aantal foto’s van zijn hond, zittend aan een groot bureau. “De nieuwe CEO van Twitter is geweldig”, schreef Musk erbij.

Sinds zijn aankoop van Twitter heeft Musk het niet onder de markt. Hij kreeg heel wat kritiek te slikken omwille van zijn beleid en organiseerde uiteindelijk zelfs een poll waarin hij aan de Twitteraars zelf vroeg of hij moest aanblijven als CEO. Het antwoord van het publiek was duidelijk: nee.

De Tesla-topman beloofde op zoek te gaan naar een opvolger, maar leek daar in de weken die volgden niet meteen werk van te maken. Een speech op een top in Dubai dinsdag zorgde voor meer duidelijkheid: Musk is wel degelijk van plan een nieuwe CEO te zoeken, maar wil eerst zelf het bedrijf stabiliseren. “Eind dit jaar lijkt een goede timing om iemand anders te vinden om het bedrijf te leiden”, aldus de steenrijke Twitter-eigenaar.

Toch tweette hij even na zijn toespraak dat hij nu al een nieuwe CEO had gevonden: zijn hond Floki. “Zoveel beter dan de vorige”, reageerde hij met de nodige zelfspot onder de foto. In twee nieuwe tweets toonde Musk Floki met een bril op zijn neus en papierwerk op het bureau. “Hij is goed met cijfers”, schreef hij erbij. “En heeft stijl”, besloot hij in een laatste tweet.

Een geintje. Of dat hopen we toch, want met Musk weet je natuurlijk nooit...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen