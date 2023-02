Hasselt wapent zich in strijd tegen cybercriminaliteit. — © Serge Minten

Hasselt

Hasselt wapent zich in strijd tegen cybercriminaliteit en wil tegelijkertijd een voorbeeld zijn voor andere gemeenten, nu netwerken van openbare besturen in het vizier komen van hackers. Om zich te beschermen en de ambtenaren te waarschuwen, investeert de stad 1,1 miljoen euro over 4 jaar.