De legendarische Michael Douglas walst opnieuw de bioscopen binnen in ‘Ant-man and the wasp: quantumania’. — © ISOPIX

Tram acht nadert, maar superhelden laten zich niet tegenhouden door hun leeftijd. Dus trekt Michael Douglas weer lustig op avontuur met de jongere garde in Ant-Man and the Wasp: quantumania. Al wordt hij in de herfst van zijn carrière kieskeuriger met z’n tijd. “Op mijn leeftijd doe je alleen nog maar dingen die je écht wil doen.”