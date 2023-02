Riemst

Ook dit jaar vindt in de Koekoekstraat in Membruggen de actie ‘paddenoversteek’ plaats. Na hun winterslaap starten de amfibieën in dit bronnengebied hun trektocht richting poel of Molenbeek om eieren te leggen. De trekperiode duurt enkele weken. Om die reden werd de straat vanaf 15 februari tijdelijk afgesloten.