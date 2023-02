Onze tv-tips: mens en dier, huisartsen onder druk en iets met strippers

Floortje gaat mee

NPO1, do, 20.35u

De nieuwste worp van Floortje Dessing, de Nederlandse Tom Waes. Deze keer verdiept ze zich in de band tussen mens en dier. In het gezelschap van de bekroonde fotograaf Jasper Doest begint ze aan een tocht over land richting Nepal. Onderweg ontmoeten ze mensen die zich inzetten voor dierenwelzijn. Jasper maakt de perfecte foto, Floortje praat met mensen voor het gepaste onderschrift. (tove)

Zembla

NPO2, do, 20.30u

Huisartsen die kreunen onder de werkdruk: het is niet alleen in ons land een groot probleem. Ook in Nederland maken huisartsen zich flink zorgen om de grote hoeveelheid taken die er telkens bijkomen ten koste van de tijd voor de patiënt. Deze documentaire brengt de problematiek goed in kaart en zoekt uit of er een oplossing is. (tove)

Magic Mike XXL

Play5, do, 20.55u

Drie jaar nadat Mike de stripperwereld vaarwel zei, willen de ‘Kings of Tampa’ ook de handdoek in de ring gooien. Maar ze plannen nog één groots optreden, samen met de legendarische Magic Mike. Channing Tatum verraste in 2015 met deze Amerikaanse tragikomedie die een opmerkelijk mooi vervolg is op Steven Soderbergh’s stripperfilm. Het resultaat is een nooit vervelende roadmovie. (tove)